Šveitsis keelati koroonaviiruse tõttu kõik üle tuhande osavõtjaga üritused

Ürituste hulgas, mida see puudutab, on näiteks iga-aastane Genfi rahvusvaheline autonäitus, mis pidi toimuma 5.-15. märtsil ja kus käib tavaliselt kümneid tuhandeid inimesi. Näituse ärajäämist kinnitasid ka korraldajad, vahendab Associated Press.

„Me oleme teadlikud, et sellel meetmel on oluline mõju avalikule elule,” ütles Šveitsi siseminister Alain Berset. „Siiski oodatakse, et see samm annab tõhusa kaitse Šveitsi inimestele ja rahvatervisele. See peaks ära hoidma või aeglustama haiguse levikut Šveitsis, seega aeglustades selle tempot.”

Vähem kui tuhande osavõtjaga ürituste korraldajad peavad koostama ohuhinnangu koos pädevate kantonivõimudega, et otsustada, kas ürituse saab läbi viia, teatas valitsus.

Berset’ sõnul suuri kontorihooneid või avalikke hooneid ei suleta.

Šveitsis on teatatud 15 kinnitatud nakatumisjuhtumist.

Valitsus on tunnistanud haiguspuhangu „eriolukorraks”, mis on riigi epideemiaseaduse järgi kolmeastmelisel hädaolukorra skaalal teine aste.

Lisaks Genfi autonäitusele jäävad ära traditsiooniline Baseli karnevalirongkäik, suusamaraton ja mitmed jalgpallimatšid.

Pole teada, kas keeld puudutab ka kohtumisi ÜRO peakorteris Genfis.