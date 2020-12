Šveitsi suusarõõme nautima sõitnud tuhanded britid veedavad jõulud hoopis karantiinis

Mäletatavasti leidis nädalavahetusel palju kajastust teade, et Suurbritannias on hakanud kiiresti levima koroonaviiruse uus ja väidetavalt tunduvalt nakkavam tüvi.

Praeguseks on üle 40 riigi ajutiselt keelanud igasugu liikumise Suurbritannia vahet. Tühistatakse ohtralt lende.

BBC kirjutab, et kriitiliselt suhtub olukorda ka Šveits, kus palju brittide seas populaarseid suusakuurorte. Vahetult enne pühi sõitsid suusasõbrad sinna, et jõulude aegu mööda mäenõlvu laskuda ja õhtuti koos sõpruskondadega hõõgveini rüübata.

Nüüd on sellega punkt. Kõik Ühendkuningriigi kodanikud, kes tulid riiki 14. detsembril või hiljem, peavad olema 10 päeva karantiinis (10 päeva algab alates riiki sisenemisest). Eelnevad testid ei loe, karantiin on kohustuslik.

BBC andmetel on viimastel päevadel saabunud Šveitsi tuhandeid Ühendkuningriigi kodanikke, valdav osa neist sõitis sinna just suusapuhkust veetma. Nüüdseks on piir suletud, kel lähiajaks olid sinna lennupiletid ostetud, peavad plaanid ümber tegema.

