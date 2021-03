Šveitsi referendumil hääletati napilt mosleminaiste näokatete avaliku kandmise keelu poolt

Ettepaneku esitas rahvuskonservatiivne Šveitsi Rahvapartei (SVP), mis tegi kampaaniat selliste loosungite all nagu „Peatage äärmuslus”, vahendab BBC News.

Šveitsi moslemite kesknõukogu nimetas eilset moslemite jaoks mustaks päevaks.

„Tänane otsus avab vanad haavad, laiendab veelgi õigusliku ebavõrdsuse põhimõtet ja saadab moslemivähemusele selge kõrvaletõrjumise signaali,” teatas kesknõukogu, lisades, et vaidlustab otsuse kohtus.

Šveitsi valitsus oli keelu vastu, öeldes, et ei ole riigi asi ette öelda, mida naised kannavad.

Luzerni ülikooli uuring näitas, et Šveitsis ei kanna burkat peaaegu keegi ja nikaabi kannab kokku umbes 30 naist. Šveitsi 8,6 miljonist elanikust on moslemeid umbes 5%, kellest enamik on pärit Türgist, Bosnia ja Hertsegoviinast ning Kosovost.

Referendumikomitee esimees ja SVP parlamendiliige Walter Wobmann nimetas moslemite näokatteid selle äärmusliku poliitilise islami sümboliks, mis on Euroopas üha rohkem esile kerkinud ja millel ei ole Šveitsis kohta.