Šveitsi ajaleht: politsei paljastas Davosis torujüridena esinenud Vene spioonid

Tages-Anzeiger teatas, et politsei kontrollis kaht venelast eelmise aasta augustis. Nad esitasid diplomaatilised passid ja lahkusid Šveitsist, vahendab Reuters.

Šveitsi idaosa Graubündeni kantoni politsei teatas, et kahe Vene diplomaatilise passiga mehe isikut kontrolliti rutiinselt Davosis 2019. aasta augustis, aga nende külastuse ja Maailma Majandusfoorumi vahel ei tuvastatud mingit seost.

„On tõsi, et me kontrollisime kaht Venemaa kodanikku Davosis ja nad identifitseerisid end diplomaatiliste passidega, aga me ei suutnud kindlaks teha mingit põhjust nende kinnipidamiseks. Neil lubati minna,” ütles Graubündeni kantoni politsei esindaja, lisades, et politsei ei tea ka midagi selle kohta, et mehed oleksid olnud torujürid.

Venemaa Berni saatkonna esindaja tõrjus Šveitsi ajalehe väiteid, öeldes, et kontrolliti kaht Vene diplomaati, kes olid akrediteeritud väljaspool Šveitsi, ja neil lubati minna oma teed.

„Diplomaatilised passid antakse kõrgetasemelistele ametnikele, mitte füüsilise töö tegijatele,” ütles saatkonna esindaja. „Ma arvan, et see oli ilmselt loll nali.”

Tages-Anzeigeri väitel kahtlustatakse venelasi ettevalmistustöödes Maailma Majandusfoorumil spioneerimiseks, vahendab BBC News.

Ajaleht kirjutas, et Graubündeni politsei hakkas mehi kahtlustama, kui sai teada, et kaks venelast kavatsevad kallis Alpi-kuurordis kolm nädalat peatuda.