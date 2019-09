Šveits pani diktaatorilt konfiskeeritud luksusautod oksjonile

"See on ekstraordinaarne müük," ütles Briti oksjonipidaja Bonhams Philip Kantor AFP-le. "Tegemist on erakoguga superautodest, mille läbisõit on väga väike."

Pühapäeval Genfi golfiklubis haamri alla sõitvate autode hulgas on seitse Ferrarit, kolm Lamborghinit, viis Bentleyt, Maseratit ja McLarenit.

Kõige kallimad masinad on Lamborghini Veneno Roadster, mille väärtus jääb 4,8–5,7 miljoni euro kanti, ja kollane Ferrari hübriid hinnaga 2,4–2,6 miljonit eurot.

Šveitsi õigussüsteem konfiskeeris autod pärast 40 aastat valitsenud Ekvatoriaal-Guinea autoritaarse presidendi Teodoro Obiang Nguema poja ja tõenäolise pärija Obiangi vastase kohtuasja algatamist rahalisse pettusse. Kõik autod lähevad müüki ilma piirhinnata.

Veebruaris teatasid Šveitsi prokurörid, et nad loobuvad Teodorin Obiang Nguema vastastest süüdistustest finantskuriteos, kuid konfiskeerivad viimase luksusautod.

Šveitsi karistusseadustiku kohaselt saavad prokurörid loobuda selles kategoorias süüdistustest, kui süüdistatavad pakuvad hüvitist „ja taastavad seadustele vastava olukorra”.

Ekvatoriaal-Guinea valitsus on samuti nõustunud maksma kohtukulude katteks Genfile 1,3 miljonit Šveitsi franki.