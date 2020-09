Šveits otsustab rahvahääletusel, kas lahkuda Schengenist ja teha lõpp ELi kodanike vabale liikumisele

Juba aastaid on paljudel šveitslastel tekkinud mure, et nende väike riik on muutunud liiga rahvarohkeks. Vaid 30 aastaga on elanike arv kasvanud kahe miljoni võrra: 6,6 miljonilt 1990. aastal 8,6 miljonile 2020. aastal.

Tänasel päeval on umbes 25% kogu elanikkonnast mitte-šveitslased, kes on pärit peamiselt Euroopa Liidust. Mõned muretsevad ka selle pärast, et odavam tööjõud EL-ist võib tähendada kohalike palkade alanemist.

Hoolimata sellest on Šveitsi netoränne tegelikult languses ja näib, et valijad on hakanud Rahvapartei immigratsioonivastasest kampaaniast väsima. Viimased arvamusküsitlused näitavad, et üle 60% valijad lükkavad ettepaneku homsel rahvahääletusel tagasi.

Oma osa selles võib olla ka hiljutisel pandeemial: piiride sulgemine naaberrikide Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Austriaga märtsist juunini näis meelde tuletavat, et nad on juba harjunud mugavusega töötada ja elada mõlemal pool piiri.