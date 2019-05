Šveits oli rahvahääletusel relvaseaduste rangemaks muutmise poolt

Telekanali SRF valimistulemuste analüüsi kohaselt läks referendum kindla tulemusega läbi: seadusemuudatuste poolt hääletas 67 ja vastu 33 protsenti kodanikest, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Tänane rahvahääletus oli juriidiliselt siduv, mis tähendab, et otsust tuleb hakata rakendama.

Tõsiasi, et Euroopa Liitu mittekuuluval Šveitsil tuleb täita Euroopa Liidu regulatsioone, (sest see on osa piirideta Schengeni ruumist), põhjustas otsedemokraatia alusel toimiva Šveitsi relvaentusiastide seas tõsist pahameelt.

Euroopa Liidu eeskirjade eiramine ähvardanuks aga sundida Šveitsi lahkuma passivabast Schengeni tsoonist ja Dublini ühisest varjupaigataotluste menetlemise süsteemist.

Euroopa Liit otsustas 2017. aastal pärast ohvriterohkete terrorirünnakute toimumist Pariisis jm karmistada seadusi poolautomaatsete relvade ostmisele seoses viimaste kasutamisega kohalike äärmuslaste poolt ning muuta relvade jälgimise riiklikes andmebaasides senisest hõlpsamaks.