Šveits jääb Schengenisse: referendumil sai toetuse vaba liikumise jätkumine EL-iga

Väikse Šveitsi majandus on üks konkurentsivõimelisematest maailmas. Valitsuse ja suurettevõtjate sõnul on see suuresti tingitud headest kaubandussuhetest EL-iga ning neist loobumine oleks tohutult riskantne.

Juba aastaid on paljudel šveitslastel samas tekkinud mure, et nende väike riik on muutunud liiga rahvarohkeks. Vaid 30 aastaga on elanike arv kasvanud kahe miljoni võrra: 6,6 miljonilt 1990. aastal 8,6 miljonile 2020. aastal.

Tänasel päeval on umbes 25% kogu elanikkonnast mitte-šveitslased, kes on pärit peamiselt Euroopa Liidust. Mõned muretsevad ka selle pärast, et odavam tööjõud EL-ist võib tähendada palkade alanemist.

Hoolimata sellest on Šveitsi netoränne tegelikult languses ja näib, et valijad on hakanud Rahvapartei immigratsioonivastasest kampaaniast väsima. Oma osa selles võib olla ka hiljutisel pandeemial: piiride sulgemine naaberriikide Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Austriaga tänavu kevadel näis meelde tuletavat Schengeni viisaruumiga kaasnevat eelist töötada ja elada mõlemal pool piiri.