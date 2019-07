Suursaadik Antsu: Ukraina parlamendivalimistel võistlevad kolm peamist ideed

Antsu sõnul on Ukraina parlamendivalimiste põhiline vaidluskoht see, kuidas suhtuda Ukraina arengutesse viimase viie aasta jooksul, vahendab ERRi uudisteportaal.

"On täiesti uued jõud, kõige olulisemana Volodõmõr Zelenski Rahva Teenri partei, kes leiavad, et on palju asju valesti tehtud ja et kõike tuleks teha teistmoodi: võidelda rohkem korruptsiooniga ja anda ettevõtetele rohkem vabadust, samuti proovida lõpetada sõda Venemaaga," selgitas Antsu.

"Siis on need, kes esindavad viimast viit aastat, eeskätt Petro Porošenko Euroopa Solidaarsuse partei, ideelises mõttes, vaatamata sellele, et nad on uued jõud. Ka Ukraina suurima rokkstaari Svjatoslav Vakartšu partei Hääl," lisas suursaadik.

Kolmanda grupina nimetas suursaadik venemeelseid jõude, kes esindavad viie aasta tagust aega ja tahaks kella n-ö tagasi keerata.

Praeguse valimissüsteemi kohaselt valitakse pooled 450 saadikust parteinimekirjade põhjal ja pooled ühemandaadilistes valimisringkondades. Okupeeritud Krimmis ning Donetski ja Luganski oblastite teatud piirkondades valimisi ei toimu.