Suurpõleng Leedus Alytuses on lokaliseeritud, aga probleemid ei ole veel lõppenud

„Tulekahju on lokaliseeritud, tuli ei levi. Taassüttimise tõenäosus on nullilähedane. Olukord on kontrolli all. Kõige suurem probleem on see, et suurele alale kukkus betoonlagi, mis surus hõõguvad rehvid kokku. Lahtist tuld ei ole, aga kumm hõõgub üsna kaua,” ütles Greičius LRT-le, vahendab Leedu Delfi.

Greičius märkis, et veel ei ole saadud kohale viia rasketehnikat nende beroonplaatide ärakoristamiseks. Greičiuse sõnul raskendavad olukorda hoones olevad keldrid ja erinevad hoone ehitamisel toime pandud nõuete rikkumised.

„See, millal kõik lõppeb, sõltub sellest, millal õnnestub need plaadid ära koristada. Olukorda raskendavad keldrid hoone all. Hoone on pooleldi kokkuvarisenud, konstruktsioonid on kahjustatud, see segab tehnika sisseviimist. Praegu on olukord stabiliseeritud, sinna saavad juba minna eksperdid, kes soovitavad, millised sambad võib kõrvaldada, et tehnika sisse viia. Kui seda õnnestub teha, edeneb töö kiiresti (...) Probleem on selles, et kõik toimub suure hoone keskel, sinna pääseda on raske,” ütles Greičius.