Süürias toimus valitsusvägede ja USA sõdurite tulevahetus, süürlased kandsid kaotusi

Muu hulgas andis raketilöögi koalitsioonivägede helikopter. Süüria inimõiguslaste andmetel sai surma kaks valitsusvägede sõdurit. Süüria riikliku uudisteagentuuri SANA kinnitusel sai USA õhulöögis haavata kaks võitlejat ning üks suri „märtrisurma.”

Qamishli piirkonda on aastaid kontrollinud kurdide Süüria Demokraatlike Jõudude üksused, kelle toetuseks patrullivad seal ka USA väed. Pärast Türgi 2019. aasta invasiooni vähendasid ameeriklased piirkonnas kohalolekut ning kurdid lubasid sinna siseneda valitsusvägedel. Samas piirkonnas korraldavad alates 2019. aastast ühispatrulle Türgi ja Venemaa üksused, ehkki esimene riik toetab valitsusvastaseid mässulisi ja teine valitsusvägesid.

Here is the live clash between #US forces and a #Syrian army outpost in southern #Qamishli pic.twitter.com/M9gmD0VsOR