Süürias peeti teadete kohaselt kinni kaks Stockholmi terrorirünnaku kavandajat

Kahe mehe kinnipidamisest teatasid Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabadus ning Rootsi TV4 ja ajakiri ETC, vahendab Yle Uutiset.

Usutakse, et üks kinnipeetu on terroriorganisatsiooni Islamiriik värbaja ja teine jutlustaja. Rünnaku eest süüdi mõistetud Rahmat Akilov ütles ülekuulamistel, et oli veokist oma värbajaga kontaktis.

„See oli tema, kes minu tegevust kontrollis,” ütles Akilov ülekuulamisel.

Teatatud on ka, et Akilov kuulas tihti jutlustaja vihkavaid kõnesid internetis. Akilovi telefonis oli samuti viiteid sidemetele jutlustajaga.

Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) teatel oli kinnipeetud värbaja ka 2017. aastal Moskvas kavandatud rünnaku taga.

Stockholmi rünnakus hukkus viis inimest. Akilov mõisteti eelmisel aastal eluks ajaks vangi.