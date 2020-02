Süürias hukkus õhurünnakus vähemalt 33 Türgi sõdurit, Türgi andis tuld Süüria valitsuse sihtmärkide pihta

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan kutsus eile hilisõhtul Ankaras kokku kiire tipptasemel nõupidamise ja sõjavägi hakkas andma vastulööke Süüria sihtmärkide pihta, vahendab BBC News.

Türgi kaitseminister Hulusi Akar ja sõjaväe juhid liikusid kohe Süüria piirile, et juhtida maavägede ja õhurünnakuid Süüria presidendi Bashar al-Assadi vägede vastu.

Erdoğan nõuab Süüria valitsusvägede tagasitõmbumist positsioonidelt, kuhu Türgi on paigutanud sõjalised vaatluspostid. Varem on Erdoğan hoiatanud, et Türgi ründab Süüria vägesid, kui viimased oma pealetungi ei peata.

Süüria valitsus ja viimase suur toetaja Venemaa on need nõudmised tagasi lükanud ning Venemaa on süüdistanud Türgit 2018. aasta relvarahuleppe rikkumises mässuliste toetamise näol suurtükitulega.

Suurbritannias baseeruva Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse andmetel hukkus eileõhtuses õhurünnakus 34 Türgi sõdurit.

Haavatud viidi Doğani sõnul tagasi Türgisse.

Türgi ametlik uudisteagentuur Anadolu tsiteeris Türgi kommunikatsioonidirektorit Fahrettin Altuni, kes ütles, et Türgi õhujõudude ja maapealsete toetusüksuste tule all on kõik teadaolevad Süüria valitsuse sihtmärgid.