Süüria valitsusväed on hakanud riigi põhjaossa kohale jõudma

Vaatamata aastakümneid kestnud allasurumisele vältisid kurdide erakonnad avalikult poolte võtmist 2011. aastal alanud Süüria kodusõjas. Kui president Bashar al-Assadile lojaalsed jõud järgmisel aastal peamiselt kurdidega asustatud piirkondadest lahkusid, et võidelda mässulistega mujal, võtsid kurdide omakaitseüksused kontrolli üle, vahendab BBC News.

2015. aastal said kurdidest kriitilise tähtsusega partnerid USA juhitud rahvusvahelisele koalitsioonile Islamiriigi vastu. USA õhutoetuse ja relvade abil ajasid kurdid Islamiriigi välja enam kui veerandist Süüriast ja kuulutasid välja „föderaalsüsteemi” loomise selle valitsemiseks. Kuigi Süüria valitsus väljendas vastuseisu sellele deklaratsioonile ja Assadi vastast ülestõusu toetanud USA sekkumisele, ei ole ta püüdnud seda territooriumi tagasi võtta.

Suurim kurdide erakond on teatanud, et ei püüdle iseseisvuse poole, kuid kinnitab, et igasugune poliitiline lahendus Süüria kodusõja lõpetamiseks peab sisaldama garantiisid kurdide õiguste kohta ja nende autonoomia tunnustamist. Süüria valitsus on kurdide autonoomia nõudmised tagasi lükanud.

Türgi väed on vahepealt Süürias edasi tunginud. Eile ütles president Recep Tayyip Erdoğan, et hõivatud on 109 ruutkilomeetrit territooriumi koos 21 külaga.