Süüria lubas Golani kõrgendikud Iisraelilt tagasi võtta

Avalduses, mis läkitati avalikkusele täna hommikul, rõhutati, et piirkonna näol on tegemist Süüria, Araabia osaga, ja märgiti, et Trump demonstreeris oma avaldusega vastumeelsust rahvusvahelisele õigusele.

„Tänane Süüria riik on enam kui valmis tegema kõik selleks, et vabastada see osa oma kodumaast,” teatas Damaskus.

Vene Föderatsioon, mis toetab president Bashar al-Assadit, ütles täna hommikul, et Trumpi seesugune idee ähvardab regiooni destabiliseerida, ja avaldas lootust, et see avaldus oli puhtalt deklareeriva iseloomuga. Iraan, mis on valitsusvägede peamine piirkondlik liitlane, mõistis Trumpi avalduse samuti hukka ja nimetas seda ebaseaduslikuks ja lubamatuks.