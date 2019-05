Süüria laagrist leiti 44 Soome päritolu naist ja last, siseministri sõnul täiskasvanuid Soome tagasi ei taheta

Soome päritolu inimeste arv laagris on suurem, kui on varem avalikult hinnatud. Naised rääkisid, et on Süürias juba mitmeid aastaid ja osa lastest on seal sündinud. Keegi ei tahtnud oma nime avaldada.

Kõik naised ütlesid, et tahavad Soome naasta ja uskusid, et ei ole teinud Süürias midagi kurja.

„Me oleme soomlased ega saa aru, miks me ei võiks koos lastega Soome naasta,” ütles üks naine.

Kõik naised ütlesid, et on sündinud Soomes. Kolm neist olid soome rahvusest. Nad rääkisid, et püüdsid juba varem Islamiriigist lahkuda, aga see oli keeruline, sest ei olnud raha inimsmugeldajatele maksmiseks.

Laagris oli palju eurooplasi. Yle teatel oli kuulda saksa, prantsuse, vene ja taani keelt.

Al-Holi laagris on 70 000 inimest. Suurem osa veeti sinna Baghuzist, mis oli Islamiriigi viimane kants Süürias.

Laagris on teadaolevalt surnud kuni 200 last.

Soome siseminister Kai Mykkänen kinnitas Yle andmeid. Mykkäneni sõnul on paljud laagrisse jäänud naised sügavalt radikaliseerunud ja neid ei kavatseta Soome tagasi tuua.

Mykkänen loodab hoopis, et nad rahvusvahelises kohtus süüdi mõistetaks.

Kui täisealised Soome kodanikud laagrist Soome naasevad, peetakse nad kinni ja alustatakse kriminaaljuurdlust terrorismis osalemises kahtlustatuna.

Laste osas uurib Soome Mykkäneni sõnul võimalusi nende Soome võimude kaitse alla võtmiseks. See aga nõuab ministri teatel laste hooldajate nõusolekut.