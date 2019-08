Süüria hõrenevad mässuliste read on kaotamas üliolulist tugipunkti

Valitsusjõud, keda toetab Venemaa, võtsid viimastel nädalatel linna piiramisrõngasse, viis aastat pärast selle mässuliste poolt vallutamist.

Mässulised ütlesid BBC-le, et nende väed tõmbusid teisipäeval linnast välja.

Idlibi provintsis asuva peamise džihadistide rühmituse Hayat Tahrir al-Shami (HTS) ametlikus avalduses iseloomustati seda kui vägede "ümberpaigutamist".

Linna saatus näis teisipäeval olevat ebaselge. Ühendkuningriigis asuv seirerühm Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teatas, et linn on langenud valitsusvägede kätte.

Mõne aja pärast avaldas HTS aga avalduse, milles teatas, et ta on pärast suure pommitamise alla langemist oma võitlejad linnas ümber paigutanud.

Khan Sheikhoun on pikka aega olnud Süüria kodusõja tulipunkt.

See oli 2017. aasta keemiarünnaku epitsenter, mille korraldamises süüdistasid ÜRO eksperdid Süüria valitsust. Juhtum ajendas toona USA sõjalise rünnaku.

Konflikt Süürias on kestnud enam kui kaheksa aastat.

Khan Sheikhoun on strateegiliselt oluline lahinguväli Idlibi provintsis. See asub Damaskuse-Aleppo maantee ääres, mis ühendab kahte suurimat linna ja kulgeb läbi mässuliste käes oleva territooriumi.

President Bashar al-Assadi väed on linna viimastel kuudel ulatuslikult rünnanud. Tapetud on sadu tsiviilisikuid ja veel sadu tuhandeid on kodudest välja aetud.

Idlibi provints koos Põhja-Hama ja Lääne-Aleppo osadega moodustavad relvastatud opositsiooni viimased tugipunktid.

Mullu sõlmiti kokkulepe Venemaa ja Türgi vahel - kes toetavad kodusõjas vastanduvaid pooli -, mis pidi looma "puhvertsooni", et kaitsta tsiviilelanikke ja vähendasa valitsuse ulatusliku pealetungi mõju.

Valitsusväed on aga viimastel kuudel oma rünnakuid eskaleerinud, võttes piiramisrõngasse Khan Sheikhouni ja ümbritseva territooriumi.