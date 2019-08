Suure inimjahi esile kutsunud mõrvades kahtlustatavad Kanada teismelised lasid end ilmselt maha

Kaks nädalat kestnud inimjaht lõppes eelmisel kolmapäeval, kui nende surnukehad leiti Gillami lähedalt, vahendab BBC News.

McLeodi ja Schmegelskyt nähti viimati elusana 22. juulil. Ühele nende arvatavale ohvrile Leonard Dyckile kuulunud põlenud auto leiti Gillami lähedalt 23. juulil.

Eile teatas politsei, et McLeod ja Schmegelsky olid olnud surnud mitu päeva enne, kui nende surnukehad leiti, aga täpset surmapäeva ei suuda võimud öelda.

Uuritakse surnukehade juurest leitud kaht tulirelva, et saada lõplik kinnitus selle kohta, et need on seotud 24-aastase ameeriklanna Chynna Deese’i ja tema austraallasest poisssõbra, 23-aastase Lucas Fowleri ning 64-aastase Dycki tapmisega.

McLeod ja Schmegelsky, kes mõlemad olid pärit Vancouveri saarelt, olid teel Yukoni territooriumile tööle, kui politsei nad eelmisel kuul kadunuks kuulutas.

Varsti kuulutasid võimud aga nad kahtlusalusteks Deese’i ja Fowleri mõrvas. Viimased leiti mahalastuna Briti Columbia põhjaosast 15. juulil.

McLeodile ja Schmegelskyle esitati süüdistus ka Kanada ülikooliprofessori Dycki mõrvas. Tema surnukeha leiti samuti Briti Columbias 19. juulil.