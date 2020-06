Suurbritanniasse reisijatel on alates tänasest kohustus kaheks nädalaks karantiini jääda

Suurbritanniasse lennuki, laeva või rongiga saabuvatel isikutel - sh Ühendkuningriigi kodanikel - tuleb anda võimudele aadress, kus nad kavatsevad kahenädalase eneseisolatsiooni mööda saata. Juhul, kui nad seal sel ajal ei ole ja seega rikuvad eeskirju, ähvardab neid trahv kuni tuhat naelsterlingit (umbes 1125 eurot), vahendab uudistekanal BBC.

Siseminister Priti Patel ütles, et meetme eesmärk on vältida koroonaviiruse teist lainet, ent mitmed tööstusharud on väljendanud tõsist muret sellega kaasneva majandusliku mõju pärast.

Ainsana ei ole kohustust karantiini jääda Iirimaalt, Kanalisaartelt või Mani saarelt saabuvatel isikutel, aga ka meditsiinitöötajatel üleüldiselt, arvestades nende osutatavat hädavajalikku teenust.

Ülejäänud saabujatel tuleb aga riiki sisenemisel täita reisijate tervisekontrolli leht. Kui seda ei tehta, võidakse inimest karistada 100 naelasterlingi suuruse trahvi või sissesõidukeelu kehtestamisega.

Kui inimesel ei ole sobivat elupaika eneseisolatsiooniks, korraldab valitsus majutuse reisija kulul. Ühtlasi tehakse hoiatamata kontrollreide, veendumaks, et inimene karantiini ei riku ja püsib lubatud asukohas.

Valitsus on pälvinud seesuguse sammuga lennundusettevõtete ja mõnede toorist parlamendiliikmete kriitika, kuid siseminister Patel ütles, et meede on "proportsionaalne" ja seda rakendatakse "õigel ajal".

"Teadus ütleb siinkohal selgelt, et kui piirame uute juhtumite välismaalt sissetoomise riski, suudame leevendada laastavat teist lainet," sõnas ta.

Inimesed peaksid meetme kohaselt võimaluse korral sõitma sihtkohta oma autoga, ja kui nad on sinna jõudnud, ei tohi nad kahe nädala jooksul ühistransporti ega taksosid kasutada. Nad ei tohi minna tööle, kooli ega avalikku ruumi ega kutsuda külalisi - va hädavajaduse korral.

Transiiti läbi Suurbritannia meede ei puuduta.