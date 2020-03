Suurbritannias võivad miljonid inimesed saada koduse koroonaviiruse antikehade testi

„Kui neid on katsetatud, ja see juhtub sel nädalal, ja suurem osa teste saabub, jagatakse need laiali kogukonda, kus hakkab olema mehhanism testi tellimiseks Amazoni kaudu, test viiakse läbi kodus ja saadetakse siis tagasi, et näha, kas need on positiivsed või negatiivsed,“ ütles Peacock.

Võrreldes tehnoloogiat rasedustestiga ütles Peacock, et inimeste jaoks on lihtne oma silmaga „ridu lugeda“, et teada saada, kas nad on nakatunud, kuigi testi teine versioon võib nõuda näiteks apteeki minekut, et verd analüüsida.

„Kui teil on antikehad, teate te, et teil on nakkus. See ei ole ainult võtmetähtsusega töötajatele, see on tavaelanikele. Me ootame, et aja jooksul on osa elanikkonnast positiivne ja see lubab neil minna tagasi tööle,“ ütles Peacock. „Ma arvaksin, et tuleb absoluutselt minimaalne tasu, kui tasu üldse tuleb. Hind võib olla takistus nende testide kättesaadavusele inimeste jaoks.“

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis.