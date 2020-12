Suurbritannias sai kasutusloa Oxfordi ülikooli ja AstraZeneca koroonavaktsiin

See viib Suurbritannia vaktsineerimiskampaania suure laienemiseni, teatab BBC News.

Suurbritannia on tellinud AstraZenecalt 100 miljonit doosi vaktsiini, millest piisab 50 miljoni inimese immuniseerimiseks.

Oxfordi-AstraZeneca vaktsiin töötati välja 2020. aasta esimestel kuudel, seda katsetati esimesel vabatahtlikul aprillis ning see on pärast seda läbinud ulatuslikud kliinilised katsetused, milles on osalenud tuhanded inimesed.

Erinevalt Pfizeri/BioNTechi vaktsiinist, mis sai Suurbritannias kasutusloa juba varem, saab Oxfordi-AstraZeneca vaktsiini säilitada tavalises külmikus ja see ei vaja temperatuuri -70 kraadi, mis muudab kogu logistika palju lihtsamaks.

