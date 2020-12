Suurbritannias sai esimene koroonavaktsiin kasutusloa ja süstimine algab järgmisel nädalal

Briti järelevalveorgan MHRA teatas, et vaktsiin, mis pakub kuni 95-protsendist kaitset Covid-19 vastu, on ohutu kasutusele võtmiseks juba järgmisel nädalal, vahendab BBC News.

Mõne päeva pärast algab seda kõige rohkem vajavate inimeste immuniseerimine.

Suurbritannia on tellinud 40 miljonit doosi vaktsiini, millest piisab 20 miljoni inimese vaktsineerimiseks.

Umbes kümme miljonit doosi saadakse kätte varsti ja esimesed 800 000 doosi saabuvad Suurbritanniasse lähipäevil.

Tegemist on kõigi aegade kiireima vaktsiini kontseptsioonist reaalsuseks saamisega. See on võtnud vaid kümme kuud, samas kui samade arendusastmete läbimine võtab tavaliselt aega aastakümne.

Vaktsineerimiseks on valmis umbes 50 haiglat ja vaktsineerimiskeskused luuakse ka näiteks konverentsikeskustesse.

