Suurbritannias sai esimene inimene Oxfordi-AstraZeneca koroonavaktsiini süsti

Pinker sai süsti Eesti aja järgi kell 9.30 õde Sam Fosterilt Oxfordi Churchilli haiglas, vahendab BBC News.

Juba täna on Suurbritannias kasutusvalmis üle poole miljoni doosi seda vaktsiini. Süstima hakatakse seda Oxfordis, Londonis, Sussexis, Lancashire’is ja Warwickshire’is.

Neeruhaiguse tõttu juba aastaid dialüüsi saanud Pinker ütles, et on tõeliselt uhke, et vaktsiin töötati välja Oxfordis.

Suurbritannia tervishoiuminister Matt Hancock ütles, et Oxfordi vaktsiini kasutuselevõtt on pöördeline hetk võitluses koroonaviirusega.

Detsembri lõpus kasutusloa saanud Oxfordi vaktsiini saab säilitada tavalisel külmikutemperatuuril, mistõttu on seda kergem laiali jaotada ja säilitada kui Pfizeri/BioNTechi vaktsiini, mis nõuab temperatuuri alla -70 kraadi. Lisaks sellele on Oxfordi-AstraZeneca vaktsiin doosi kohta odavam.

