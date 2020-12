Suurbritannias levib koroonaviiruse uus tüvi, mis nakatab tõhusamalt

Uus tüvi levib kiiremini, edastas DW. Suurbritannia peaarst Chris Whitty ütles, et nad teatasid avastusest ka maailma terviseorganisatsiooni (WHO).

Sarnaselt teiste riikidega on ka Suurbritannias nakatumine hoogustunud. Pole veel kinnitust, et uus viiruse tüvi põhjustaks kõrgemat suremust või takistaks vaktsiinide tõhusust, kuid asja uuritakse, kinnitas Whitty.

Uus tüvi võib Johnsoni väitel olla kuni 70 protsenti tõhusam inimeste nakatamisel. Suurbritannia riiklik terviseamet rõhutas, et ka uute kehtestatud piirangutega on haiglatel keeruline koormusele vastu pidada. Lisaks ütles ameti esindaja, et kõik inimesed peavad reeglitest kinni pidama ja pühasid pere seas tähistama. Kõik hädavajalikud riigisisesed ja -välised reisid tuleks samuti ära jätta, et vähendada inimkontaktide arvu.

Sarnaselt Eestile palutakse kõigil, kellel võimalik, töötada kodust ja viibida vaid enda leibkonna seltskonnas.