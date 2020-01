Suurbritannias kinnitati kaks esimest korooniaviiruse juhtumit

Rohkem üksikasju nende kohta ei avaldatud ega ka seda, kus nad ravil on, vahendab BBC News.

Hiinas on viirusesse surnud nüüdseks vähemalt 213 inimest ja nakatunuid on ligi 10 000.

Väljaspool Hiinat on nakatunuid 18 riigis kokku 98.

„NHS (Suurbritannia tervishoiusüsteem – toim) on äärmiselt hästi valmistunud ja harjunud nakkustega tegelema ning me teeme juba kiiresti tööd, et teha kindlaks kõik kontaktid, mis patsientidel olid, et hoida ära edasine levik,” ütles Inglismaa peameditsiiniametnik, professor Chris Whitty. „Me oleme uue koroonaviiruse juhtumiteks Ühendkuningriigis valmistunud ja meil on tarvitusel tugevad nakkuskontrollimeetmed, et reageerida viivitamatult.”

Whitty sõnul teeb Suurbritannia tihedat koostööd Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO) ja rahvusvahelise kogukonnaga, et tagada valmisolek kõigiks juhtudeks.

WHO kuulutas koroonaviiruse eile ülemaailmseks eriolukorraks.