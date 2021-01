Suurbritannias kehtestati taas ülikarmid koroonapiirangud. Valitsuse sõnum: püsige kodus

BBC kirjutab, et valitsusjuhi sõnul on koroonanäitajad nii halvad, et pole teist valikut - peab tegema enam, et viirusepuhang kontrolli alla saada ning jätkata vaktsineerimisega. Johnson märkis, et järgmised paar nädalat on kõige raskemad. "Usun siiski, et liigume võitluse viimasesse faasi," lisas ta ja viitas, et tänu vaktsiinile on neil olemas kindel plaan, kuidas võiduka lõpuni jõuda.

Valitsuse käsul tuleb inimestel taas kodus püsida, erandiks teatud põhjused, muu hulgas näiteks töö, kui seda pole võimalik teha kodust. Koolid lähevad üle distantsõppele (erandiks vaid erivajadustega õpilased). Praeguse plaani kohaselt on kaugõpe kohustuslik vähemasti 1. veebruarini.

Suurbritannia on viimasel ajal teatanud koroonanakatunute rekordarvudest. Näiteks laupäeval kinnitati, et ööpäevaga tuvastati 57 725 uut nakatunut.

Inglismaa rahvaterviseameti (NHS) meditsiinidirektor dr Yvonne Doyle tõdes, et "need numbrid on terav meeldetuletus, et 2020. aasta seljataha jätmine ei tähenda veel, et oleme pääsenud - levik on väga kõrgel tasemel ja oleme traagiliselt kaotanud hulgaliselt inimesi".

"Täna on olulisem kui kunagi varem, et me ei laseks raisku minna tohututel ohverdustel, mida me kõik eelmisel aastal tegime - peame viiruse leviku peatamiseks jätkama teistega distantsi hoidmist, käsi pesema ja maski kandma," rõhutas Doyle.

BBC meenutab, et kui 5. novembri seisuga oli viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta 247, siis nüüd on see üle 500. Ka haiglad on ülisuure koormuse all, kuna koroonahaigete patsientide arv kasvab igapäevaselt paari tuhande võrra.