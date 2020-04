Suurbritannias ja USA-s katsetatakse paranenute vereplasmat Covid-19 patsientide raviks

Suurbritannia Riikliku Tervishoiuteenistuse vere ja siirdeelundite osakond (NHSBT) palub Covid-19-st paranenud inimesi loovutada verd, et seda ravi saaks katsetustel hinnata, vahendab BBC News.

Loodetakse, et paranenutel tekkinud antikehad aitavad ka teistel viirusest lahti saada.

Suurt projekti selle võimaluse uurimiseks on alustanud ka USA, kaasates üle 1500 haigla.

Kui inimesel on Covid-19, reageerib immuunüsteem sellele, tekitades antikehad, mis viirust ründavad. Ajapikku nende arv suureneb ja neid võib leida vereplasmas, mis on vere vedel osa. NHSBT tahab nüüd koguda tervenenud Covid-19 patsientide plasmat, et vaadata, kas seda saab anda inimestele, kes on parajasti haiged.

„Me näeme ette, et seda kasutatakse alguses katsetustel Covid-19 võimaliku ravina. Kui see täielikult heaks kiidetakse, uuritakse katsetustel, kas tervenenu plasma ülekanded võiksid suurendada Covid-19 patsiendi paranemise kiirust ja ellujäämisvõimalusi,” teatas NHSBT.

Suurbritannias on plasma kasutamist uurinud mitmed grupid.

Soovist seda tehnoloogiat katsetada teatas ka Walesi ülikooli haigla Cardiffis.

Väikesemõõdulist katsetust loodab läbi viia veel meditsiiniteaduste akadeemia president ja King’s Health Partnersi (hõlmab Londoni King’s College’it ja kolme suurt Londoni haiglat) tegevdirektor, professor Sir Robert Lechler.

Lechler tahab kasutada plasmat tõsiselt haigetel patsientidel, kelle puhul ei ole muid ravivõimalusi.

Mujal maailmas plasma katsetused juba käivad.

Vaid kolme nädalaga on USA teadlased organiseerinud üleriigilise projekti ja seni on seda ravi saanud umbes 600 patsienti.

Tööd juhib professor Michael Joyner Mayo kliinikust.

„Manustamise esimesel nädalal oleme me õppinud, et mingeid suuri ohutussignaale ei ole ilmnenud ja toote manustamine ei näi põhjustavad eriti palju ootamatuid kõrvalmõjusid,” ütles Joyner. „On juhuslikud teated hapniku omastamise paranemisest ja muudest patsiendi seisundi paranemistest. Need on kindlasti julgustavad, aga neid tuleb rangelt hinnata.”

Teadlaste sõnul ei ole plasma mingi võluvits, aga kui muud võimalused on nii piiratud, loodetakse, et see aitab, kuni leitakse vaktsiin.