Suurbritannias avaldatakse kauaoodatud raport Venemaa ohu kohta

Raport põhineb Suurbritannia luureagentuuride sajalasel luurematerjalil ja sõltumatute ekspertide panusel, vahendab BBC News.

Oodatakse, et raport kirjeldab detailides Vene spionaaži ja õõnestustegevuse ulatust Suurbritannia ja tema liitlaste vastu.

Lisaks traditsioonilisele spionaažile ja küberspionaažile peaks raportis olema juttu ka Venemaa valmisolekust jälitada oma vaenlasi välismaal, sealhulgas neid tappa.

Raportis analüüsitakse ka Venemaa sekkumist Ühendkuningriigi poliitilistesse protsessidesse, mis on ilmselt üks huvipakkuvamaid osi.

Juba ammu on tõstatatud küsimusi, kas Moskva luureteenistused mängisid olulist rolli 2014. aasta Šotimaa iseseisvusreferendumi ja 2016. aasta Brexiti-referendumi juures.

Eelmisel nädalal teatas Briti valitsus, et usub, et Venemaaga seotud tegijad püüdsid sekkuda 2019. aasta parlamendivalimistesse, aga see toimus juba pärast raporti valmimist.

Mõned Venemaaga seostatud meediakampaaniad poliitikasündmuste mõjutamiseks on juba tuvastatud. Keerulisem küsimus on, kas neil oli mingit mõju.

Raportis tõstatatakse ilmselt küsimusi ka selle kohta, kas Briti valitsused on teinud piisavalt ära Moskvale vastu seismiseks.

Paljud vaatlejad, sealhulgas mõned, kes luure- ja julgeolekukomiteele tunnistusi andsid, peavad tõsiseks veaks nõrka reageeringut Aleksandr Litvinenko radioaktiivse polooniumiga mõrvamisele 2006. aastal Londonis.

Reageeringut Sergei ja Julia Skripali mürgitamisele Salisburys peetakse efektiivsemaks, eriti liitlaste kaasamise mõttes.

Vastus küsimusele, miks ei ole pikka aega suudetud Venemaa tegevust takistada, on luure- ja julgeolekukomiteele tunnistusi andnute sõnul Venemaa mõju Suurbritannias ja eriti Vene raha võim.

Terve klass inimesi – advokaadid, pankurid, raamatupidajad ja avalikkussuhetega tegelejad – on Suurbritanniasse voolanud Vene raha toel rikkaks saanud. Eriti puudutab see Londoni Cityt.

See on tekitanud mõjuka inimgrupi, kes on avaldanud survet, et välditaks karmi suhtumist Moskvasse, sealhulgas sanktsioone.

Kui raportis pööratakse märkimisväärset tähelepanu poliitilistele annetustele Venemaalt, võib see tekitada skandaale.