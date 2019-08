Suurbritannia valitsus hoiatas EL-i kodanikke liikumisvabaduse lõppemise eest sel sügisel

Theresa May, endine peaminister, kaalus liikumisvabaduse laiendamist aastani 2021 või erakorralist luba ELi kodanikele, mille kohaselt neil oleks õigus viibida riigis kolm kuud enne pikema elamisloa taotlemist.

Nendest meetmetest on nüüdseks loobutud uue lähenemisviisi kasuks, vahendab uudistekanal BBC.

Värske peaminister Boris Johnson ütles, et Suurbritannia ei muutu sisserände suhtes vaenulikuks.

Ta lisas, et "immigratsiooni Suurbritanniasse kontrollitakse demokraatlikult".

Ent Kolme miljoni rühmitus, kes tegeleb Ühendkuningriigis elavate EL-i kodanike õiguste kaitsega, teatas : "Tänase liikumisvabaduse lõppemine EL-i kodanikele, kes ei ole end veel asustamissüsteemi kaudu edukalt registreerinud, tähendab, et miljonite seaduslike kodanike senine õiguslik staatus kaob üleöö."

Liikumisvabadus võimaldab ELi kodanikel vabalt elada ja töötada teistes Euroopa Liidu riikides.

Siseministeerium ütles oma avalduses: "EL-i kodanikel ja nende perekondadel on veel vähemalt 2020. aasta detsembrini aega registreeruda ELi asustamisskeemi alusel ning miljonile inimesele on juba antud vajalik staatus."

"Liikumisvabadus praegusel kujul lõpeb 31. oktoobril, kui Ühendkuningriik EL-ist lahkub, ja pärast Brexitit tutvustab valitsus uut, õiglasemat sisserändesüsteemi, mis seab esikohale oskused ja selle, kuidas inimesed saavad Suurbritanniasse panustada, mitte selle, kust nad tulevad."

Downing Streeti pressiesindaja lisas, et Suurbritanniasse saabujatele kehtestatakse ka "karmimad kriminaalmenetluse reeglid".

Peaminister Johnson on öelnud, et soovib saavutada uue kokkuleppe ELiga, kuid on nõus lahkuma kokkuleppeta, kui tingimustes ei suudeta kokkuleppele jõuda.