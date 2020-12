Suurbritannia uus viirustüvi: tõenäoliselt nakkavam ja astunud esimesed sammud vaktsiini eest pagemise suunas

Teine mutatsioon, H69/V70 kadu, on ka varem mitu korda avaldunud, sealhulgas nakatunud minkidel. Cambridge’i ülikooli professori Ravi Gupta tööst selgub, et laborikatsetustes tegi see mutatsioon viiruse kaks korda nakkavamaks. Leiti, et see kadu muutis vere antikehad viiruse ründamises vähem efektiivseks.

Kust see tulnud on?

Uus variant on ebatavaliselt palju muteerunud. Kõige tõenäolisem seletus on, et see variant on tekkinud patsiendil, kelle nõrgenenud immuunsüsteem ei suutnud viirusega võidelda. Selle asemel muutus tema keha muteeruva viiruse kasvulavaks.

Kas see muudab nakkuse surmavamaks?

Ei ole tõendeid, mis sellele viitaksid, kuigi see nõuab veel uurimist. Nakatumise kasvust aga piisab, et haiglatel tekiks probleeme. Kui uus variant tähendab, et inimesi nakatub rohkem ja kiiremini, viib see selleni, et rohkem inimesi vajab korraga haiglaravi.

Kas vaktsiinid toimivad uue variandi vastu?

Vähemalt praegustel andmetel peaaegu kindlasti toimivad.

Vaktsiinid õpetavad immuunsüsteemi ründama viiruse mitut eri osa, nii et kuigi üks osa on muteerunud, peaksid vaktsiinid ikkagi toimima.

„Aga kui me laseme sellel tekkida rohkem mutatsioone, on meil mure,” ütles Gupta. „See viirus võib potentsiaalselt vaktsiini käest pageda, see on astunud esimesed sammud selle suunas.”

Vaktsiini eest n-ö pageb viirus siis, kui see muutub nii, et vaktsiin sellele enam täielikult ei mõju.

See tekitaks samalaadse olukorra, nagu on gripiga, mille vastaseid vaktsiine on vaja pidevalt uuendada.

