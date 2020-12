Suurbritannia uus viirusetüvi: tõenäoliselt nakkavam ja astunud esimesed sammud vaktsiini käest pagemise suunas

Teine mutatsioon, H69/V70 kadu, on ilmnenud mitu korda ka varem, sealhulgas nakatunud minkidel. Cambridge’i ülikooli professori Ravi Gupta tööst selgub, et see mutatsioon suurendas laborikatsetustel nakkavust kahekordselt. Leiti, et see kadu muutis vere antikehad viiruse ründamisel vähem efektiivseks.

Kust see tulnud on?

Uus variant on ebatavaliselt palju muteerunud. Kõige tõenäolisem seletus on, et see variant on tekkinud patsiendil, kellel oli nõrgenenud immuunsüsteem, mis ei suutnud viirusega võidelda. Selle asemel muutus tema keha muteeruva viiruse kasvulavaks.

Kas see muudab nakkuse surmavamaks?

Ei ole tõendeid, mis viitaksid sellele, et muudaks, kuigi see nõuab veel uurimist. Nakatumise kasvust aga piisab probleemide tekitamiseks haiglatele. Kui uus variant tähendab, et rohkem inimesi nakatub kiiremini, viib see selleni, et rohkem inimesi vajab korraga haiglaravi.

Kas vaktsiinid uue variandi vastu töötavad?

Vähemalt praegustel andmetel peaaegu kindlasti töötavad.

Vaktsiinid õpetavad immuunsüsteemi ründama viiruse mitmeid erinevaid osi, nii et kuigi üks osa on muteerunud, peaksid vaktsiinid ikkagi töötama.

„Aga kui me laseme sellel rohkem mutatsioone tekkida, tekib mure,” ütles Gupta. „See viirus on potentsiaalselt teel vaktsiini käest pagemisele, see on astunud esimesed sammud selle suunas.”

Vaktsiini eest pagemine juhtub, kui viirus muutub nii, et vaktsiin sellele täielikult enam ei mõju.

See tekitaks sarnase olukorra, kui on gripiga, mille puhul on pidevalt vaja vaktsiine uuendada.