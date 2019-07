Suurbritannia uueks peaministriks saab Boris Johnson

Valimistulemuse tegi teatavaks Dame Cheryl Gillan, kelle sõnul sai Johnson 92 153 ja Hunt 46 656 häält, vahendab BBC News.

Johnson avaldas oma sõnavõtus tunnustust rivaal Huntile ja ütles, et Huntil on palju suurepäraseid ideid, mida lubas varastada.

Johnson avaldas tunnustust ka lahkuvale peaministrile Mayle teenete eest riigi ees.

Johnsoni sõnul oli privileeg teenida May valitsuses ning näha kirge ja pühendumust, mida May tõi paljudesse asjadesse, mis on tema pärand.

Johnsoni sõnul on toorida juhiks valimine erakordne au ja privileeg.

May omakorda lubas Twitteris Johnsonile täielikku toetust.

Many congratulations to @BorisJohnson on being elected leader of @Conservatives - we now need to work together to deliver a Brexit that works for the whole UK and to keep Jeremy Corbyn out of government. You will have my full support from the back benches.