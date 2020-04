Suurbritannia ületas 20 000-pealise surmalävendi

Tänase jooksul on siiani lisandunud 813 surnut. Hiliseima statistika alusel on siit ilmast viiruse tõttu lahkunute koguarvuks Suurbritannias 20 319.

BBC paneb olulise rõhu sellele, et kõnealune number on seotud vaid haiglatega - hooldekodudes või mujal surma saanud isikud on selles statistikas kajastamata.

Möödunud kuul märkis Inglismaa tervishoiusüsteemi arst Stephen Powis, et 20 000 surnut oleks hea märk kogu kriisi peale kokku. See lävend õnnestus kuningriigil ületada aga 51 päevaga - seda alates esimesest surmaga lõppenud COVID-19 juhtumist.

Esiviisikusse kuuluvad lisaks Suurbritanniale USA (52 243 surma), Itaalia (25 969 surma), Hispaania (22 902 surma) ja Prantsusmaa (22 245 surma).

Hoolimata kõrgest surmajuhtumite arvust, hakkab USA taas osariike avama - piiranguid lõdvendatakse nii restoranides, ilusalongides, meelelahutusasutustes kui ka spaades nii Georgia, Oklahoma kui ka Alaska osariigis.

Surmajuhtumite arv on tõusnud üle terve planeedi pea 200 000 lähedusse: kella 17:30 seisuga on COVID-19 tõttu elu jätnud täpsemalt 199 350 inimest.

Kõiki nakatumisjuhtumeid kokku on olnud 2 860 674. Hetkeseisuga on maailmas viirusesse haigestunuid 1 845 379.

