Suurbritannia ülemkohus otsustas, et Johnsoni parlamendi töö peatamine oli ebaseaduslik

„Parlamendi töö peatamine oli õigustühine ja see ei kehti,” ütles ülekohtu eesistuja Lady Hale. „Parlamendi tööd ei ole peatatud.”

Lady Hale’i sõnul võivad mõlema koja spiikrid astuda viivitamatult samme mõlema koja kokkukutsumiseks niipea kui võimalik ja on parlamendi otsustada, mida edasi teha.

Ülemkohus otsustas enne seda kõigepealt tühistada Inglismaa kõrge kohtu otsuse ja otsustas, et tal on õigus otsustada, kas parlamendi töö peatumine on seaduslik. Otsus oli ühehäälne.

Alamkoja spiiker John Bercow teatas, et tervitab ülemkohtu otsust ja ütles, et alamkoda peab parlamentaarse demokraatia kehastusena kohe kokku tulema.