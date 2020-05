Suurbritannia tõusis enam kui 32 000 koroonasurmaga Euroopas esikohale

Riiklik Statistikabüroo (ONS) teatas, et 27. aprilliks oli Inglismaal ja Walesis aset leidnud 29 648 surmajuhtumit, mille puhul oli surmatunnistuses mainitud Covid-19, vahendab Guardian.

Kui lisada Šotimaa ja Põhja-Iirimaa surmajuhtumid, kasvab surmade arv Ühendkuningriigis Reutersi arvutuste järgi 32 313-ni.

See arv on palju suurem kui ametlik surmajuhtumite arv Itaalias – 29 029 – mis oli seni suurim. Itaalias ei ole arvesse võetud kahtlustatavaid juhtumeid.

Ametnikud ja eksperdid on hoiatanud rahvusvaheliste võrdluste eest, märkides, et ülemääraste surmade arv – kõigil põhjustel surnud inimeste arv, mis ületab perioodi keskmist – on suuremat tähendust omav mõõdik.

ONS-i värsked arvud näitavad, et 24. aprilliga lõppenud nädalal oli 21 997 surmajuhtumit, mida on 11 539 võrra rohkem kui sel nädalal keskmiselt. Nädalane surnute arv langes aga sel nädalal 354 surma võrra. See oli esimene nädalase surmajuhtumite arvu langus pärast haiguspuhangu algust ja kinnitas teisi arve, mis näitasid, et Suurbritannia on nakatumistipu ületanud.

Arvud näitavad ka, et kui surmajuhtumite arv haiglates kahanes 24. aprilliga lõppenud nädalal aeglasemalt kui sellest eelmisel nädalal, siis surmade arv hooldekodudes jätkas kasvu 595 võrra 7911-ni.

Eelmisel nädalal hakkas valitsus esimest korda kaasama igapäevastesse arvudesse viiruse kohta ka väljaspool haiglaid aset leidnud surmajuhtumeid, kui inimesed olid positiivse koroonaviiruse proovi andnud.

ONS-i arvud sisaldavad aga kõiki surmi, mille puhul on surmatunnistusel mainitud Covid-19.

