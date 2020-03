Suurbritannia tervishoiuminister: inimesed, kes eiravad valitsuse soovitusi, on väga isekad

Nädalavahetusel ilmusid välja fotod suurtest rahvahulkadest avatud ruumis mitmel pool Suurbritannias, vahendab BBC News.

Parlament arutab täna erakorralist seadusandlust, mis annaks volitused pandeemia vastu võitlemiseks.

Koroonaviirusesse surnute arv on Suurbritannias kasvanud 281-ni. Nende hulgas on ka muid haigusi põdenud 18-aastane.

Inglismaa riiklik tervishoiuteenistus teatas, et on kindlaks teinud 1,5 miljonit kõige suuremas ohus olevat inimest, kellega võetakse ühendust ja kes peaksid nüüd 12 nädalaks koju jääma.

Vanemaid on kutsutud lapsi kodus hoidma, kui vähegi võimalik.

Kinnitatud nakatumisjuhtumeid on Suurbritannias nüüd 5683.

Tervishoiuminister Hancock ütles BBC-le, et ei tea, miks mõned inimesed valitsuse soovitusi eiravad.

„See on väga isekas,“ ütles Hancock. „Tervishoiuteenistus teeb kõik, mis suudab ja valmistub selle viiruse levikuks. Kui inimesed lähevad vähem kui kahe meetri kaugusele teistest, kellega nad koos ei ela, aitavad nad viirust levitada ja selle tagajärjed lähevad maksma elusid ja see tähendab, et see jätkub kõigi jaoks kauem.“

Küsimusele, kas valitsus kaalub karmimat lukustamist, kui täna kohtub, vastas Hancock: „Miski ei ole laualt maas. Loomulikult vaatame me, mida teised Euroopa riigid teevad.“

BBC teatel kaalub valitsus nüüd kõigi mittehädavajalike poodide sulgemist ja trahvide kehtestamist inimestele, kes eiravaid praeguseid koroonaviirusealaseid nõuandeid.