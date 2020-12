Suurbritannia teatas järjekordse ohtliku koroonatüve avastamisest. Ametnike teatel näib see olevat veelgi nakkavam

Tervishoiuminister Matt Hancock hoiatas, et tõsist muret tekitav uus tüvi on usutavasti veelgi nakkavam kui see mutatsioon, mis avastati riigist eelmisel nädalal ja sundis valitsust kehtestama ulatusliku lukkupaneku, vahendab Sky News.

Tänaseks avastatud kaks juhtumit on seotud inimestega, kes puutusid viimastel nädalatel kokku Lõuna Aafrika Vabariigist (LAV) saabunutega, ütles Hancock pressikonverentsil Downing Streetilt.

Uue tüviga nakatunud ja nendega kontaktis olnud inimesed määrati karantiini.

Valitsuse korralduse kohaselt ei ole alates lõululaupäeva hommikul kella üheksast võimalik kuningriiki siseneda inimestel, kes viimase kümne päeva jooksul viibisid või saabusid läbi LAV-i.

Otselennud LAV-iga keelati, va kaubaveoks.

Suurbritannia ja Iirimaa kodanikel, viisaomanikel ja püsielanikel on võimalik endiselt LAV-ist riiki saabuda, ent neil ja nende pereliikmetel tuleb jääda 10 päevaks isolatsiooni. Tavapärased erandid karantiinist pääsemiseks LAV-ist saabudes ei kehti, sh ei piisa negatiivsest testivastusest, hoiatas transpordiministeerium.

Tervishoiuametnikud kahtlustavad, et uus tüvi võib olla ka rekordarvu koroonanakatunute hospitaliseerimise põhjuseks selle arvataval päritolumaal LAV-is.

Inglismaa tervisameti esindaja dr Susan Hopkins ütles pressikonverentsil, et kui võrrelda brittide uut koroonaviiruse tüve LAV-i omaga, on näha, et tegemist on "väga erinevate mutatsioonidega".

"Meil on rohkem tõendeid Suurbritannia tüve leviku kohta, sest oleme seda akadeemiliste partneritega väga üksikasjalikult uurinud," märkis Hopkins. "Me alles õpime Lõuna-Aafrika tüve tundma. Oleme üsna kindlad, et täna rakendatav süsteem aitab levikut kontrollida."

Vaktsineerimise kohta ütles dr Hopkins, et Pfizeri vaktsiin tekitab "tugeva immuunvastuse ning see on laiaulatuslik ja toimib viiruse paljude variatsioonide vastu". Ta lisas, et "praegu pole tõendeid selle kohta, et vaktsiin [uue tüvi puhul] ei toimi".

Tervishoiuminister Hancock tõdes siiski, et "uus mutatsioon on väga murettekitav, kuna see on veelgi nakkavam ja tundub ka, et see on muteerunud rohkem kui Ühendkuningriigis avastatud uus tüvi".