Suurbritannia taaskehtestas karantiininõude Prantsusmaa ja Hollandi suhtes

Transpordiminister Grant Shapps ütles BBC teatel, et sama meede kehtib ka Monacost, Maltalt ning Kariibi merest Turksist ja Caicoselt ning Arubast saabuvate inimeste suhtes. Ministri sõnul on see vajalik koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Prantsusmaa juba hoiatas, et Ühendkuningriigi otsus viib La Manche´i väina suhtes vastastikuste meetmete kehtestamiseni. Prantsusmaa Euroopa asjade minister Clement Beaune säutsus, et inglaste otsus on prantslaste jaoks kahetsusväärne.

Briti lennufirmad kirjeldasid valitsuse värsket sammu kui "järjekordset laastavat lööki turismitööstusele, kes on juba kogenud oma ajaloo raskeimat kriisi".

Kuna arvatavasti viibib praegu Prantsusmaal kuni pool miljonit Suurbritannia turisti, põhjustab homne tähtaeg ilmselt sadamaisse ja lennujaamadesse tormamist - tuhanded turistid soovivad karantiini vältida.

Nii on väinaalust Eurotunnelit kasutavad rongiliinid tunnelit haldava ettevõtte teatel "juba peaaegu täielikult broneeritud".

Suurbritannia suursaadik Prantsusmaal lord Llewellyn tunnistas, et uus karantiinireegel on riigis viibivate brittide jaoks "ebasoovitav uudis". Samas rõhutas ta, et inimesed võivad puhkust jätkata nii kaua, kui järgivad tagasipöördumisel turvameetmeid ja isoleerivad end iseseisvalt.

Ühendkuningriigi elanike jaoks oli Prantsusmaa mullu Hispaania järel populaarsuselt teine turismireiside sihtkoht.

Alates eelmisest reedest on uute koroonajuhtumite arv 100 000 inimese kohta kasvanud Hollandis 52%, Prantsusmaal 66%, Maltal 105%, Turksil ja Caicosel 273% ning Arubal 1166%.

Briti transpordiminister Grant Shappsi sõnul on uut karantiininõuet vaja, kuna "me oleme näinud nii palju vaeva, et hoida oma numbrid siin all". "Me ei saa endale lubada neid juhtumeid mujalt uuesti importida," lisas ta.