Suurbritannia „pehme jõud” Balti riikides on suunatud kohaliku venekeelse meedia arendamisele

Dokumentides kerkivad esile kolm Balti riikidega koostööd tegevat organisatsiooni: projektid Albany ja Zink ning BBC Media Action.

Mida kujutab endast soft power?

Projekti Albany Associates International eesmärk on kodanikuühiskonna ning riigi ja turu vahelise ühiskondliku ruumi toetamine. „Me nimetame seda kompleksseks kommunikatsiooniks,” öeldakse organisatsiooni ametlikul veebilehel.

Projekti kokkuvõttes räägitakse Suurbritannia „pehmest jõust”, mis on suunatud Balti riikide venekeelsele elanikkonnale. Lisaks sellele on sihtauditoorium noor põlvkond, kes pärast mõjutab ka eakamat. Milline see mõju on ja kas see tähendab, et tehakse avalikku propagandat? Sellest on juttu ühes lisas, milles selgitatakse, mida peetakse silmas „pehme jõu” all ja miks on selle kasutamine vajalik nii Suurbritannia ja Euroopa Liidu riikide kui ka kaudselt Balti riikide jaoks:

„Venemaa on kasutanud räiget propagandat ja ka „pehmet jõudu” katsetes venekeelset auditooriumi radikaliseerida – see on osa hübriidsõjast, mille meetodid Venemaa on tarvitusele võtnud. Selline informatsioonitehnikate kasutamine mängis oma rolli ka Gruusia ja Ukraina suveräänsuse õõnestamisel. Lisaks sellele kujutab see endast riski ka Suurbritannia rahvuslikule julgeolekule.”

Just seetõttu on Suurbritannia huvitatud sellest, et Venemaa piiril asuvad riigid jääksid stabiilseteks ja ilma sisevastuoludeta. Just sellele on suunatud „pehme jõud”:

„Selle programmi raames viib Briti Nõukogu Balti riikides ellu mitmeid projekte, mis on suunatud euroatlandi väärtuste toetuse suurendamisele venekeelsete kogukondade hulgas.”

Teisisõnu on tähtis toetada Euroopa venekeelsete elanike hulgas „Euroopa identiteeti”. See sisaldab nii keelteoskust, võimalust Euroopas reisida, õppida ning tutvuda ajaloo ja kultuuriga.

Projekti Zink meetoditele pühendatud dokumendis öeldakse, et selle ülesanne on aidata kohalikul venekeelsel meedial mitte ainult ellu jääda, vaid ka Baltimaade uuel meediamaastikul edu saavutada, pidades silmas kvaliteetse sisu tootmist, mida tarbitaks. Sealjuures märgib organisatsioon riske hinnates, et „tuleb hoiduda lähenemisest, kus euroatlandi väärtuste edendamist esitatakse „vastukaaluna” Vene propagandale. Tegevus on suunatud kriitilise mõtlemise ja lõimumise arendamisele, mitte alternatiivse ideoloogia pealesurumisele.”