Suurbritannia peaministrikandidaat Michael Gove: tarbisin kokaiini ja kahetsen seda

Gove ütles usutluses ajalehele Daily Mail, et ta tarvitas kokaiini avalikel üritustel veel ajal, kui ta töötas ajakirjanikuna, vahendab uudistekanal BBC.

Tema sõnul oli see viga, ent ta usub, et see ei peaks vähendama tema võimalusi saada brittide järgmiseks peaministriks.

"Ma tarvitasin narkootikume mitmel korral erinevatel avalikel üritustel enam kui 20 aasta eest. Toona olin ma noor ajakirjanik. See oli viga. Sellele ajale tagasi vaadates, soovin, et ma poleks seda teinud," ütles keskkonnaminister. "Ma usun, et kõikidel poliitikutel oli enne poliitikasse sisenemist teistsugune elu. Ajal, mil töötasin ajakirjanikuna, ei kujutanud ma küll loomulikult ette, et ma suundun poliitikasse või avalikku teenistusse."

Tema sõnul ei ole aga õige kasutada kunagist eksimust tema vastu. "Ma olen näinud kahju, mida narkootikumid võivad teistele teha, ja see on ka põhjus, miks ma tehtut tõsiselt kahetsen," lisas Gove.

Tulevane peaminister saab selgeks suve keskel.

Oma kandidatuuri tooride esimehe kohale võib esitada kuni 10. juunini, mil saab alguse valimisprotsess, mis hõlmab mitut hääletust: algul on otsustusõigus konservatiivide parlamendisaadikutel, kel tuleb pidada nii mitu vooru, kuni järgi jääb kaks suurima toetusega juhikandidaati, misjärel valib nende seast sobivaima välja juba kogu tooride partei, kuhu kuulub enam kui sada tuhat inimest üle Suurbritannia.

Tänasele peaministrile Theresa Mayle sai otsustavaks katse tuua Brexiti-lepe neljandat korda parlamendihääletusele. Opositsiooniliste leiboristide toetuse võitmiseks lubas May korraldada uue euroreferendumi ja tagada Suurbritannia jäämise Euroopa tolliliitu - selle sammuga kaotas ta aga lõplikult enda erakonna euroskeptikute toetuse. Oma tagasiastumise tegi ta teatavaks pisarsilmil.