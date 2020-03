Suurbritannia peaministri esindaja: valitsus ei kõhkle karmimate meetmete ees, et sundida sotsiaalset distantsi hoidma

Suurbritannias on täna paljud kutsunud karmimate piirangute kehtestamisele pärast seda, kui inimesed kasutasid nädalavahetusel ära suurepärast ilma, et koguneda parkidesse, randadele ja avaturgudele. Kardetakse, et paljud ei järginud soovitust hoiduda üksteisest vähemalt kahe meetri kaugusele, vahendab The Independent.

Peaministri pressiesindaja ütles briifingul Westminsteris, et veel pole tehtud ühtki otsust minna üle kohustuslikule kodudesse sulgumisele või nõuda mittehädavajalike äride sulgemist.

Aga ta lisas: „Me ei kõhkle edasiste meetmete tarvitusele võtmise ees, kui neid on vaja.“

Pressiesindaja sõnul on valitsus saatnud selge sõnumi: „Inimesed peavad kodus püsima, kui võimalik. See päästab elusid, kaitseb haavatavaid ja toetab tervishoiuteenistust. Kui inimesed lähevad välja suhtlema, kui nad ei peaks seda tegema, seavad nad inimeste elud ohtu. Kui informatsioon, mida me kogume, näitab, et sotsiaalne läbikäimine ei ole lõppenud, nagu me lootsime, peame me kasutusele võtma edasised meetmed.“

Pressiesindaja ei kinnitanud teateid, et Johnson seisab silmitsi ministrite „mässu“ ohuga, kui ta ei kehtesta kohe kohustuslikku kodudesse sulgumist.

Inimesed, kes eiravad valitsuse soovitusi koroonaviiruse pandeemia vastu võitlemiseks on väga isekad, teatas Suurbritannia tervishoiuminister Matt Hancock, kelle sõnul on samuti valitsus valmis rohkem tegutsema, kui vaja, vahendab BBC News.

Parlament arutab täna erakorralist seadusandlust, mis annaks volitused pandeemia vastu võitlemiseks.