Suurbritannia peaminister: kui me koju ei jää, tabab meid juba nädalate pärast Itaalia saatus

Oma seni tõsiseimas avalduses ütles peaminister, et Ühendkuningriik on oma nakatunute arvuga pelgalt kaks või kolm nädalat maas Itaaliast, kus Covid-19 tagajärjel elujätnute arv tõusis viimase ööpäevaga 793 võrra, vahendab The Daily Telegraph.

Johnson kutsus inimesi üles võtma võimude hoiatusi tõsiselt ja püsima kodus, et päästa "sõna otseses mõttes tuhandeid elusid". "Kui me ei tegutse koos, kui me ei tee kangelaslikke ja ühiseid riiklikke pingutusi leviku aeglustamiseks - siis on see kõik liiga tõenäoline, et meie enda tervishoiusüsteem on juba varsti samamoodi ülekoormatud" nagu Itaalia oma, nentis ta.

Tema hoiatav avaldus tulid ajal, mil tervise- ja sotsiaalminister Matt Hancock teatas, et pärast reedel tehtud üleskutset hiljuti pensionile läinud arstide, õdede ja muude meditsiinitöötajate naasmiseks tervishoiusüsteemi, on 4000 õde ja 500 arsti andnud teada valmisolekust kolleegidele appi tulla.

Samal ajal andis Riiklik Tervise ja Hoolduse Tippkeskuse Instituut briti arstidele korralduse lubada patsiendid intensiivravi osakondadesse "meditsiinilise otstarbekuse alusel, võttes arvesse tõenäosust, et inimene taastub neile vastuvõetava tulemuseni". Juhised hoiatavad ka, et Covid-19 tõttu on mõnedel vähipatsientidel ohutum viibida haiglatest eemal kui tulla ravile.

12 nädalat kodukarantiini