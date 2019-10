Suurbritannia peaminister Johnson kuningannale: vallanda mind, kui sul on julgust

Johnson ei astuks ametist tagasi, kui Euroopa Liit lükkab kõrvale tema Brexiti ettepanekud ja isegi siis, kui Suurbritannia parlament avadaks tema valitsuse vastu umbusaldust ja nõustuks valitsusjuhi ajutise peaministriga asendama, väidavad tema nõunikud.

Kui kokkuleppele ei jõuta, viib see Suurbritannia väheste pretsedentidega põhiseadusliku kriisi kursile: Johnson on lubanud, et 31. oktoobril astub riik EList välja, kas kõnelused õnnestuvad või mitte, samal ajal kui parlament on juba vastu võtnud seaduse, mis takistab tal Ühendkuningriiki leppeta liidust välja viimast.

"Kui politsei ei ilmu Downing Street 10 ukse taha peaministri vahistamismäärusega, siis ta ei lahku," ütles üks vanemkonservatiiv, märkides, et peaminister kavatseb kuningannale teatada: "vallanda mind, kui sul on julgust".

Allikad väidavad, et parlamendiliikmed on arutanud ideed asendada peaminister Johnson alamkogu spiikri John Bercowiga, ehkki mõned kõnelustel osalenud ei usu, et tal õnnestuks saada enamuse toetus.

Viimane kord, kui Briti monarh peaministri vallandas, oli aastal 1834.