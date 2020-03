Suurbritannia peaminister Boris Johnson nakatus koroonaviirusesse

Pressiesindaja teatel jätkab Johnson valitsuse koroonaviirusealase tegevuse juhtimist, jäädes ise isolatsiooni.

„Ta andis koroonaviiruse proovi Inglismaa peameditsiiniametniku, professor Chris Whitty isiklikul soovitusel,“ öeldakse avalduses.

Proovi võttis riikliku tervishoiuteenistuse personal peaministri residentsis Downing Street 10-s.

„Viimase 24 tunniga on mul tekkinud kerged sümptomid ja ma olen andnud positiivse koroonaviiruse proovi. Ma olen nüüd eneseisolatsioonis, aga jätkan valitsuse tegevuse juhtimist videokonverentsi teel, kui me selle viirusega võitleme,“ teatas Johnson Twitteris. „Koos saame me sellest võitu.“

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri