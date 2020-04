Suurbritannia peaminister Boris Johnson alustab pärast Covid-19-st paranemist taas tööd

Peaminister juhib tänahommikust korralist kabineti istungit, kus arutatakse Covid-19-ga seotud teemasid, ning kohtub siis ministrite ja ametnikega, vahendab BBC News.

Johnson naasis Downing Street 10-sse eile õhtul. Koroonaviirus diagnoositi tal juba kuu aega tagasi. Nädala veetis Johnson ka St Thomase haiglas Londoni kesklinnas, sealhulgas kolm ööd intensiivravil.

Johnson ei ole teinud ametlikku valitsusjuhi tööd kosumise ajal maaresidentsis Chequersis, kuigi eelmisel nädalal rääkis ta kuninganna ja USA presidendi Donald Trumpiga ning kohtus ministritega.

Johnson seisab nüüd silmitsi kasvava survega ühelt poolt seoses rahva tervisega ja teiselt poolt seoses piirangute mõjuga majandusele.

Johnsoni erakonnakaaslaste konservatiivide 1922 komitee parlemendis juht Sir Graham Brady ütles, et on piir sellel, kui kaua inimesed piiranguid taluvad, eriti kui need näivad ebaloogilised.

Ranged piirangud igapäevaelus, näiteks nõue kodus püsida, paljude ettevõtete sulgemine ja enam kui kahe inimese kogunemise keelamine hakkasid Suurbritannias kehtima 23. märtsil.

Seadus nõuab ministritelt, et nad hindaksid ekspertide nõuannete põhjal, kuidas reeglid mõjuvad, iga kolme nädala järel. Järgmine hindamine toimub 7. mail.

Johnsoni äraolekul peaministri ülesandeid täitnud välisminister Dominic Raab ütles, et sotsiaalse distantsi hoidmine jääb kehtima „mõneks ajaks”. Raabi sõnul ei toimu kõigi meetmete täielikku kaotamist, vaid riik „liigub uude normaalsusse”.

Valitsust nõustavad teadlased on hoiatanud, et igasugune lõdvendamine tekitab nakkuse uue levimise riski.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!