Suurbritannia parlament hääletas Brexiti-protsessi oma kontrolli alla võtmise poolt

Parlamendiliikmed saavad nüüd võimaluse hääletada erinevate Brexiti võimaluste üle, mille hulgas on tõenäoliselt „pehmem Brexit”, tolliliit Euroopa liiduga ja uus referendum. Eesmärk on kontrollida, kas on üldse midagi, mida parlamendi enamus toetab.

Hääletuste täpset formaati Letwini parandusettepanekus aga paika ei pandud.

May ütles, et on protsessi suhtes skeptiline, sest ei ole garanteeritud, et ükski võimalik teguviis enamuse toetuse saab, ning teatas, et valitsus ei võta omale kohustust tulemuse järgi tegutseda.

„Hääletused võivad viia tulemuseni, mis ei ole Euroopa Liiduga läbiräägitav,” ütles May.

May tahab endiselt saada parlamendiliikmete toetust enda Euroopa Liiduga läbiräägitud Brexiti-kokkuleppele, mis on juba kaks korda tagasi lükatud.