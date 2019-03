Suurbritannia parlament hääletab Brexiti ajapikenduse üle, kokkulepet püütakse ka kolmas kord läbi suruda

Peaminister Theresa May teeb ka kolmanda katse oma Brexiti-kokkuleppe parlamendis läbisurumiseks järgmisel nädalal. Kuupäeva pole veel paika pandud, vahendab BBC News.

Euroopa Liit on teatanud, et Suurbritannia lahkumiseks on kaks viisi – kokkuleppega või ilma – ja on ise valmis mõlemaks võimaluseks.

Briti valitsuse teatel võib Brexit saada lühikese ajapikenduse või palju pikema, sõltuvalt sellest, kas parlament toetab peaministri olemasolevat lahkumiskokkulepet 20. märtsiks, mis on päev enne Euroopa Liidu järgmise tippkohtumise algust.

Kui May kokkulepe enne Brüsselis toimuva tippkohtumise algust heaks kiidetakse, oleks ajapikendus 30. juunini.

May hoiatas aga, et kui kokkulepet, mis on suure enamusega kaks korda tagasi lükatud, heaks ei kiideta, on vaja pikemat edasilükkamist, millisel juhul peaks Suurbritannia osa võtma mais toimuvatest Euroopa Parlamendi valimistest.

„Ma ei arva, et see oleks õige tulemus,” ütles May. „Aga alamkoda peab oma vastu võetud otsuste tagajärgedele näkku vaatama.”