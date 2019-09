Suurbritannia parlamendi tööseisak algab pärast tänast istungit

Opositsiooni parlamendiliikmed kinnitasid, et nad ei toeta algatust korraldada 15. oktoobril valimised, nõudes, et kokkuleppeta Brexiti blokeeriv seadus tuleb enne vastu võtta, vahendab BBC News.

Ministrid on öelnud, et hakkavad uurima mida see seadus, mis peaks täna lõpliku heakskiidu saama, neilt nõuab.

Peaminister Boris Johnsonit on hoiatatud, et tema vastu võidakse esitada kohtuhagi, kui ta seda seadust eirab.

Valitsus on nimetanud seadust, mis sunnib peaministrit Brexitile ajapikendust küsima, kui parlament ei ole 19. oktoobriks uut kokkulepet või kokkuleppeta lahkumist heaks kiitnud, alatuks.

Kuigi Downing Street 10 kinnitas, et ei püüa seadust rikkuda, tehakse jõupingutusi, et uurida võimalusi sellest möödahiilimiseks.

Parlament püüab selles küsimuses hiljem ministritele survet avaldada.

Downing Street kinnitas, et parlamendi töökatkestus 14. oktoobrini algab tänase istungi lõppedes.

See tähendab, et parlamendiliikmetel ei ole pärast seda võimalust hääletada ennetähtaegsete valimiste üle, mis tähendab, et valimised ei ole võimalikud enne novembri lõppu.