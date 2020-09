Suurbritannia kehtestab teise laine hirmus eneseisolatsiooni rikkujaile krõbeda trahvi

41-aastane Hancock ütles usutluses telekanalile BBC, et alates ülejärgmisest nädalast hakkab Inglismaal kehtima kord, mille kohaselt saab eneseisolatsiooni rikkuvaid inimesi karistada kuni 10 000 naelsterlingu (umbes 10 900 eurot) suuruse trahviga.

Ta rõhutas, et nüüd on küsimus inimeste valikutes, vältimaks vajadust veelgi piiravamate meetmete rakendamiseks, ning teatas, et eneseisolatsioon ei ole enam vabatahtlik, vaid kehtib kõigile, kelle koroonatest osutub positiivseks või kes oli lähikontaktis mõne nakatunuga.

"Kui kõik järgivad reegleid, siis saame vältida edasist riiklikku lukkupanekut," ütles Hancock, rõhutades, et kuigi valitsus seda ei soovi, ei ole võimalik lukkupanekut olukorra halvenedes ka välistada.

Juhul, kui inimene otsustab eneseisolatsiooni rikkuda ja ta sellelt tabatakse, ootab teda alates 28. septembrist esmakordsel rikkumisel 1000 naela suurune, korduvrikkumisel aga kuni 10 000 naela suurune trahv.

Olukorras, kus tööandja hakkab oma töötajat kohustuslikus eneseisolatsioonis olemise eest karistama, lubavad võimud sekkuda ja karistada selle eest tööandjat ennast.

Tegemaks eneseisolatsioonis püsimise kergemaks madala sissetulekuga inimestele, antakse neile haigestumise või haigega kokkupuute korral välja ühekordne 500-naelane toetus.

Hancocki sõnul ei saa nende meetmete puhul rääkida valitsuse ülereageerimisest, sest olukord on murettekitav: ainuüksi laupäeval tuli juurde 4422 uut koroonaviirusse nakatunut ning ka surmajuhtumite arv kasvas 27 võrra.