Suurbritannia ja Prantsusmaa vaheline liiklus taastub peamiselt kaubavedudeks

Reisida lubatakse teiste hulgas Prantsusmaa kodanikel, Prantsusmaal elavatel Suurbritannia kodanikel ja veokijuhtidel, kui neil on ette näidata hiljutine negatiivne testitulemus, vahendab BBC News.

Kenti krahvkonnas aitavad Suurbritannia tervishoiuteenistusel ummikus seisvaid tuhandeid veokijuhte testida sõdurid.

Negatiivne testitulemus peab olema saadud vähem kui 72 tundi enne teele asumist.

Ka Holland teatas, et võtab Suurbritanniast saabujaid jälle vastu juhul, kui neil on äsjane negatiivne testitulemus.

Mõned Prantsusmaa ja Hollandi kodanikud ei pruugi aga enam saada end testida lasta, et jõuluks koju jõuda.

La Manche’i väin on elutähtis kaubandustee ja jõulude ajal liigub Doveri ja Calais’ vahel tavaoludes umbes 10 000 veokit päevas. Briti supermarketid on hoiatanud, et viivitused sadamates võivad tekitada teatud värskete toidukaupade, näiteks salati ja tsitrusviljade puuduse.

Kokkuleppe järgi Prantsusmaaga kasutatakse teatud kiirteste, mis annavad nagu rasedustestid tulemuse umbes 30 minutiga.

Veokijuhid saavad testitulemuse SMS-iga, mis annabki neile õiguse väin ületada.

Prantsusmaa poolel testitakse ka Suurbritanniasse suunduvaid veokijuhte.

Seni pole veel lõplikult paika pandud, mida teha nende veokijuhtidega, kelle testid osutuvad positiivseks, teatas valitsuse allikas BBC-le.

Holland on nõudnud Suurbritanniast saabujatelt niinimetatud PCR-teste, mille tulemuse saamine võib aega võtta üle 24 tunni.

Briti maanteevedajate organisatsioon teatas, et kuigi piir taas avatakse, tähendab ka väike viivitus protsessis tohutuid viivitusi tarneahelas.